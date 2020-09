Transport aéroport Lyon Saint Exupéry

Depuis 2012 ELIT Transports vous accompagne dans tous vos déplacements et plus principalement à l'aéroport Saint Exupéry lorsque vous partez en voyage.

A l'origine de la société : les navettes régulières entre le centre-ville de Lyon et l'aéroport situé à 25km. Depuis ELIT Transports a bien évolué et propose à présent divers services de mise à disposition de chauffeur privé pour tous vos déplacements :

Transport vers les gares Part Dieu et perrache

Transport vers les aéroport de Lyon et genève

Transport extra-urbain

Transport régional

Visites touristiques

Transfert vers les stations de ski

Mise à disposition chauffeur privé pour évènements professionnels

Mise à disposition de chauffeur privé pour mariages et fêtes

Pourquoi choisir un transport privé à Lyon ?

Si vous désirez en savoir plus sur le service de transport ELIT, demander un devis ou même réserver directement en ligne votre transport pour l'aéroport de Lyon Saint Exupéry ... visitez notre site www.elit-transports.fr C'est vrai que les possibilités de transport sont nombreuses à Lyon. A commencer par les transports en commun qui proposent une offre de bus, métros et tramways permettant de relier tous les grands axes de la métropole lyonnaise. Les services spécialisés comme Rhonexpress propose également des navettes pour rejoindre l'aéroport St Exupéry depuis le centre de Lyon. Parlons aussi des vélos et trottinettes en libre service ou encore des services urbains de location de voiture.Donc oui à ce compte il faut avouer que la ville est plutôt bien achalandée. Mais ELIT cherche forcément à vous apporter un plus. Nos chauffeurs sont disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc plus besoin de courir. Nos chauffeur vous prennent à domicile ou au lieu de votre choix, puis vous emmènent également là où le désirez. ELIT Transports fort d'une certaine préoccupation pour l'environnement ne vous propose que des véhicules de dernière génération et pour 85% de nos voyages, des minibus permettant de transporter jusqu'à 8 passagers en même temps. Tous ces atouts sont notre force et font que depuis 2012 nos services sont plébiscités par les utilisateurs.